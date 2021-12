Larion Zoé olykor megörvendezteti a rajongóit egy-egy igazán pikáns fotóval. Most is így tett, sőt több fotós is lencsevégre kapta, ahogy megszabadult a ruháitól – szúrta ki a Bors.

Nem szégyenlős

A csinos műsorvezető egyáltalán nem szégyenlős, örömmel áll modellt ruhában vagy épp egy szál semmiben. Ezúttal egy csodaszép kastély parkjában mutatta meg őrülten formás idomait.