Tóth Andi tavaly második lett a Sztárban sztár-ban, ahol több emlékezetes produkciója volt, bizonyította, hogy remek énekesnő. Idén a TV2-n bukkant fel újra, a Dancing With The Stars-t meg is nyerte, láthattuk, hogy jól táncol. A tévés szereplések után most begyújtotta a rakétákat, jönnek a koncertek. Két napra hat fellépést is vállalt, mint látható, lesz olyan, hogy éjfélkor Székesfehérváron lép fel, majd éjjel fél kettőkor egy budapesti szórakozóhelyen van jelenése.

Forrás: Instagram