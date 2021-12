Egyre biztosabb, hogy szürke időjárással telnek az ünnep napjai, az eső is többször eleredhet.

Karácsony első napján még az évszaknak megfelelően alakulnak a hőmérsékleti értékek, 24-én szinte országszerte fagyos lesz a reggel, az északi tájakon -10 fok körüli minimumok is előfordulhatnak.

Napközben néhol pára, köd, néhol gyenge csapadék várható. Eső, ónos eső eshet, hószállingózás legfeljebb az ország szerencsésebb északkeleti csücskében valószínű.

25-én egy melegfront éri el hazánkat, egyre inkább megélénkül a déli szél, enyhülés veszi kezdetét. A jelenlegi számítások szerint a ködös reggel után is borult, szürke időre lehet számítani, és nem lesz ez másként 26-án sem, amikor többfelé eső is társul a szürkeséghez. A maximum-hőmérsékletek előreláthatólag az ország legnagyobb részén meghaladják az 5 fokot, így nagy eséllyel idén is lőttek a fehér karácsonynak.

