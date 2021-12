Karácsony előtt mindenét elvesztette egy pécsi férfi egy elektromos zárlat okozta tűz miatt.

Csaba 2018-ban vásárolt, pécsbányai angol mobilháza porig égett. A károk felbecsülhetetlenek, egy álom foszlott szerteszét a lángok miatt.

„December 11-én 11 óra körül indultam el otthonról, majd 6 perccel később már hívtak is a szomszédok, hogy ég a házam. Azt hittem, csak viccelnek, de kiderült, hogy nem, teljesen komolyan beszélnek. Amikor visszaértem a házhoz, láttam hogy mindenem ég, pár perccel később a tűzoltók is odaértek és elkezdték oltani a tüzet. Borzalmas látvány volt, végignéztem, ahogy három év munkája egy pillanat alatt odalesz” – mesélte Csaba a Ripostnak.

Csaba háza porig égett a tűzben (Fotó: Facebook)

A férfi háza porig égett a tűzben. A ruháitól kezdve a mindennapos használati eszközökön át mindenét elvesztette. Története azóta bejárta a közösségi oldalakat és rengeteg ember döntött úgy, segít Csabának, aki nem kötött időben biztosítást a házra, így semmilyen kártérítésre nem számíthat.

Fotó: Facebook

„Elképesztőek az emberek! Nem is gondoltam volna, hogy így ismeretlenül bárki segítene nekem, de mégis nagyon sokan támogattak engem már eddig is, mind anyagiakban, mind használati tárgyakban. Nem lehetek elég hálás, sokaknak nem is tudom megköszönni, amit értem tettek” – mondta Csaba.

A férfi most idős beteg szüleinél húzza meg magát egy kis szobában, de nem adja fel a reményt, hogy egyszer újjáépíti a házát.

„Ez a ház volt az álmom és nem hagyom elveszni. Pár barátommal beszéltük is, hogy segíteni fognak újra felépíteni. Én egész életemben itt szeretnék élni. Ez a környék a mindenem, imádom a szomszédaimat és ezt a nyugodt környezetet. Tudom, hogy egyszer újra itt fogok élni és ezért mindent meg is fogok tenni” – mondta bizakodva Csaba.

Aki szeretne segíteni Csabának álmai megvalósításában, az a Ripost szerkesztőségén keresztül, illetve a következő linkre kattintva támogathatja.