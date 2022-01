szombaton késő este jelentették be a lesújtó hírt, miszerint tragikus hirtelenséggel életét vesztette a magyar színész. Babicsek Bernát halálával kapcsolatban most kiderült: ő volt az áldozata a szombat délutáni lakástűzben, amely során egy holttestet találtak egy solymári házban.

Babicsek Bernát 1979-ben született, Solymáron nőtt fel. Kilenc éves korától zenélt, majd énekelni is tanult. Az Eszterházy Károly Főiskola ének-zene szakán diplomázott, majd építész technikusi végzettséget szerzett. 2000-től a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult színészmesterséget.

”Rengeteg tervünk volt veled, a következő évadban is kaptál új szerepet, mert a zenei sikerek mellett (és annak ellenére is), szívügyednek tekintetted a színházat, társulatunk szerves tagja lettél. Felfoghatatlan, hogy nem vagy többé! Nem akarunk senkit helyetted, mert azt a színt senki nem tudja pótolni, amit Te hoztál közénk. Igazából színpadi színészként még csak próbálgattad tehetséges és erőtől duzzadó szárnyaidat. Mennyi lehetőség lett volna még! Mi lesz most nélküled?… Ma még nincs erre válasz. Egy biztos: a szárnyát próbálgató madár (Férfi, Művész, Zenész) ma végleg elrepült egy másik, egy jobb világ felé… Isten segítsen a szárnyalásban drága Bernát!„ - olvasható a Turay Ida Színház oldalán.

Több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt, mellette játszott a Játékszínben, a Szkéné Színházban, a Ruttkai Éva Színházban, a Karinthy Színházban, a Turay Ida Színházban és a Pinceszínházban is. Tangóharmonikán játszott, 2006-ban lemeze jelent meg Tangó-harmonika címmel. Bernie Bellamy művésznéven a Paddy and The Rats nevű zenekar oszlopos tagja volt.

A legnehezebb talán Pokorny Liának lehet, hisz a tragédia előtti nap még együtt játszott Bernáttal.

„Te velem leszel akkor is a színpadon, amikor látszólag nem vagy ott. Te a részem, a kollégám, a barátom vagy - nem hagyhatsz csak úgy itt. Nem vagyok hajlandó ezt tudomásul venni. Ezért megyünk tovább - Veled. Ebből nem engedek. Te az vagy, aki örökké él, és általad a zene és a Liaison.” - írta Lia.

„Egy véletlen, ostoba baleset miatt. Nem akarom elhinni és képtelen vagyok elfogadni. Fel akarok ébredni ebből a rémálomból!” - írta Détár Enikő