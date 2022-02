„Három hete lettem covidos és most 4 napja fáj az egyik szemgolyóm. Volt valakinek ilyen tünete? Ha igen, mivel kezelte?” – tette fel a furcsa kérdést egy nő az egyik koronás Facebook-csoportban.

Kiderült: nincs egyedül ezzel a szokatlan tünettel, többen tapasztaltak hasonlót. Volt, akinek szintén csak a fél szeme fájt, de olyanok is akadtak, akik mindkét látószevüknél fájdalmat tapasztaltak. Egy férfi arról számolt be, hogy magától elmúlt a fájdalom, egy másik gyógyszert ajánl, másvalakinek az infralámpa vált be. Olyan komment is érkezett, miszerint valakinek visszafordíthatatlan szemkárosodást okozott a koronavírus, most szemklinikán kezelik, szteroidokkal.

Egy kutatás is vizsgálta a koronavírus okozta szemészeti problémákat. A leggyakoribb szemészeti tünetek, amik a vírusfertőzéssel együtt jártak: a fotofóbia, azaz fénykerülés (18%), a szemviszketés (17%) és a szemfájdalom (16%). Ráadásul több embert érint, mint gondolnánk! A kutatásban résztvevők 81%-a tapasztalt szemészeti tüneteket a többi Covid-tünet megjelenésétől számított két héten belül.

Megtudtuk: a látóideg-gyulladás neurológiai szövődménye a vírusnak. A kialakult látóideg-gyulladást klasszikus jelek és tünetek kísérik: a szemmozgások során fellépő fájdalom, a pupilla alkalmazkodási zavara látóideg-gyulladásra utal, és elegendőek a diagnózis felállításához.

Az interneten is sokan keresték rá a koronavírus és a szemfájdalom összefüggésére, amire a Google adatelemzői is felfigyeltek - írja a Bors.

