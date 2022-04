Már nagyon a végén járunk, vasárnap este véget ér az All Star évad. Busa Gabi a döntőbe jutásért Besenyei Bogit kapta ellenfélnek, akinek egy nappal korábban az arcába csapódott egy pályaelem, és sírva rogyott össze. Most előbbi sérült meg, a bokája kifordult, jegelni kellett, de végül bejutott a döntőbe. A női fináléban Szente Gréta vár rá, azaz a 2. évad női győztese a 3. évad női nyertesével mérkőzik majd, ez is bizonyítja, hogy nem véletlenül kapták az aranyat és a fődíjat 2020-ban és 221-ben. Idén már kétszer 15 millió a fődíj.

Exatlon All Star TV2

A fiúknál lényesen szorosabb lett a meccs, Jósa Danny ugyan elhúzott 4-1-re, de onnan nagyon szépen feljött Nagy Dani, háromszor nyert zsinórban. 4-4 lett, egy futam döntött, annak a végén Danny talán egy másodperccel előbb végzett, mint a riválisa, így finalista. Tavaly harmadik lett, most döntőzhet.

Ma 18.55-kor jön tehát a Szuperdöntő második felvonása: az első körben, a péntek esti adásban Bálint és Gréti egyaránt legyőzték ellenfeleiket, igaz, mindketten a saját, választott pályáikon. Ezzel vezetnek, de még nincs minden lefutva, hiszen Busa Gabi tavalyelőtt megnyerte az évadját, Jósa Danny pedig harmadik lett tavaly - írja az Origo.