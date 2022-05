Az egykori Fradi-kapus halálával kapcsolatban számos vad feltételezés került felszínre. Többen összefüggést látnak a Dózsa György úti gázolás egyik okozója, a csütörtök éjszaka elhunyt M. Richárd és Berki halála között. Nem titok, a két férfi jó kapcsolatot ápolt, épp ezért gondolják úgy, hogy ez a hír rázta meg annyira Krisztiánt, hogy fájdalmát különböző tiltott szerekkel próbálta enyhíteni, így az öngyilkosság is felmerült. Az, hogy a rendőrség a helyszínelés során Berki lakásában többféle drogot talált, mindezt megerősítené, ám mindennek ellentmond az a tény, hogy Krisztián épp most próbálta rendbe tenni az életét és tiszta lappal kezdeni mindent.

Miért és hogyan történt?

Felesége, aki a féléves kislányukkal maradt édesapa nélkül, értetlenül áll a történtek előtt. A családhoz közel álló baráttól a Bors úgy tudja, Mazsit a tragédia óta sírógörcsök gyötrik, nem alszik, és kínozza a kérdés, miért és hogyan történhetett meg, hogy meghalt a férje. Egy biztos, a sokak által nem kedvelt celeb élni akart. Minden adott volt ahhoz, hogy boldog család legyenek. Egy héttel Berki halálát megelőzően húzták vissza a jegygyűrűjüket, ezzel újra megpecsételve az egymásnak tett fogadalmukat.

A házaspár tavaly év végén, közös kislányuk születése után ismerte be, hogy házasságuk zátonyra futott. Mindent megtettek azért, hogy megmentsék a kapcsolatukat, még külső segítséget is kértek, és pszichológushoz fordultak. Az utóbbi hónapokban úgy tűnt, hogy jó irányba haladnak, ehhez pedig a többhetes mexikói utazásuk is nagyban hozzájárult.

„Újra közel kerültünk egymáshoz”

Állítólag a válásukat is beadták, felesége azonban egy héttel Berki Krisztián halála előtt cáfolta a híreket. Érzelmes nyilatkozata most kerül először nyilvánosságra.

Ez nem igaz! Valóban hullámzó a kapcsolatunk, de most újra közel kerültünk egymáshoz. Épp most húztuk vissza a jegygyűrűnket is, amivel a szerelmünket pecsételtük meg

– nyilatkozta a Borsnak Mazsi.

Tavaly novemberben született meg kislányuk, Emma Katerina, elsősorban miatta reménykedtek abban, hogy visszatalálnak egymáshoz, és újra boldog családként élhetnek, azonban az élet közbeszólt. Nem lehetnek boldogok együtt, már nem.

– Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk – mondta lapunknak a tragédia napján Mazsi, aki utána egy utolsó közös képpel és megható sorokkal búcsúzott férjétől a közösségi oldalán.

Mazsi: Még nincsenek szavak

– A fájdalmunk leírhatatlan. Még nincsenek szavak. Kérem a sajtót és Mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a gyászunkat és a férjem kegyeleti jogait. Így is nagyon nehéz minden. Köszönöm a gyógyító gondolatokat és az együttérző üzeneteket, hívásokat. Kérlek Benneteket mellőzzétek a ,,baráti” interjúkat, hisz az igaz barát most nem beszél, maximum elmondja/leírja mennyire szerette őt. A találgatás nem megoldás, amint készen állok, jelentkezem. Ez volt az utolsó közös képünk. A kép május 5-én készült a kislányunk fél éves születésnapján. Berki Renáta, feleséged, ki mindig szeretni fog téged – olvasható a posztban.

Hajtóvadászat indulhat

Berki Krisztián halála után nem akármilyen aduász került a rendőrség kezébe. Ha bebizonyosodik, hogy az eddig „kábítószergyanúsként” emlegetett anyag, amit Berki Krisztián halálának helyszínén találtak, valóban tiltott tudatmódosító szer, minden bizonnyal hajtóvadászatot indít a rendőrség, hogy kiderüljön, az elhunyt híresség kitől és mikor szerezte be azt – számolt be róla a Ripost. A lap szerint több hazai híresség is bajba kerülhet. Hiszen nagy az esélye annak, hogy Krisztián olyasvalakitől vásárolta vagy kapta az illegális szert, aki kapcsolatban van más, olyan ismert emberrel, aki alkalmanként vagy rendszeresen drogot fogyaszt. A lehetőség pedig adott, hiszen a pénteki helyszínelés során a rendőrség minden kommunikációs és adattároló eszközt lefoglalt, amelyek átvizsgálása bizonyosan most is tart.