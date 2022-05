Stohl András és felesége, Vica februárban jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek. Most pedig elárulták a pici nemét is – szúrta ki a Ripost.

Rövidesen egy kislány érkezik hozzájuk, tehát abszolút nőuralom lesz a családban.

Az 55 éves színésznek négy gyermeke van. Első feleségétől, Évától két lánya született, Luca és Rebeka, volt élettársa, Ancsika egy kislánnyal, Franciskával és egy kisfiúval, Andrással ajándékozta meg. Vicával 2020-ban házasodtak össze egy titkos, romantikus esküvőn.

A bejegyzés ide kattintva megtekinthető!