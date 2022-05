„Nagyon sokat gondolkoztam rajta, mivel teszek jót: megnyílok és ezzel segítek másoknak, avagy homokba dugom a fejem, és úgy csinálok, mintha semmi nem történt volna” – emlékezett vissza a nehéz hónapokra.

A BRCA génmutáció nagyon ritka esetekben fordul elő, anyukámnak korábban mellrákja volt, végignéztem, min ment keresztül, hogyan győzi le a betegséget. Két éve volt egy nőgyógyászati műtétem, az orvos, aki nemcsak nőgyógyász, hanem onkológus is, pontosan ismerte anyukám történetét. Ő hívta fel a figyelmünket először, hogy a mellrák bizony örökölhető– mesélte a Glamournak.

Egy vizsgálat után kiderült, örökölte a hajlamot, a mammográfiás vizsgálat kimutatta, hogy egy kezdődő rosszindulatú daganat van az egyik mellében.

Orvosa azonnali műtétet javasolt, a 26 éves modell viszont drasztikus lépésre szánta el magát, úgy döntött, nem akar bizonytalanságban élni, inkább mindkét mellét eltávolíttatja. A rendkívül hosszú és bonyolult beavatkozást egy olyan szakember végezte, aki egyben onkológus és rekonstrukciós plasztikai sebész is, így a kétoldali masztektómia után azonnal elvégezték nála a helyreállító műtétet is.

Majdnem fél év telt el, és Sydney van den Bosch nem érzi úgy, hogy elvesztette volna a nőiességét, mostanra még magabiztosabban, boldogan éli a mindennapjait. Egyre erősebb, energikusabb, jelenleg leginkább az emberek reakciójától fél, vajon mennyire lesznek megértők, elfogadók a történetével kapcsolatban.