Azt nem tudni, hogy a Szabó Zsófival közös mintának mi lesz a sorsa, de Shane Tusup a múlt heti tetoválása után most újabb mintákat varratott magára. Akkor a mellkasára került egy gyémánt, ami gyémánt a tisztaság, a keménység, a legyőzhetetlenség és a gazdagság szimbóluma, most pedig, mint írja, a tetováló mélyebb idézetekkel és szimbólumokkal bővítette a már meglevő mintákat, melyek az élettörténetéhez tartoznak: azaz egyértelműen közük van az eljegyzés felbontásához is - írja az Origo.