Pirner Alma évek óta több fronton is segíti a nőket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Ellátja őket táplálkozási és életvezetési tanácsokkal, valamint hatékony edzéstervet is összeállított azoknak, akik szeretnék kihozni magukból a maximumot. A legújabb videósorozatának 3 forgatási helyszínt is választott. Eddig Franciaországban és a Maldív-szigeteken készültek felvételek, most pedig a mesés Bahamákra utazott férjével. Sejtette, hogy emlékezetes napok elé néz, ám arra ő maga sem számított, hogy az odavezető út ennyire kalandos lesz - írja a Bors.

Forrás: Instagram

Félt, hogy nem éli túl

Alma és férje kibéreltek egy kisrepülőt, ami elvitte őket Eleuthera szigetére. Legalábbis abban bíztak, hogy épségben odaérnek, ugyanis a gép finoman szólva elhanyagolt állapotban volt. A rúdtánc magyarországi meghonosítója a levegőben a perceket remegő térdekkel és persze imádkozással töltötte. Az ajtó sehol, az ablak betörve, a burkolat repedezett és a pilótafülke látványa sem volt túl biztató. Amikor végre földet ért a lábuk és azt hitték, véget ért a rémálom, megpillantották a bérelt autójukat, ami hihetetlenül lepukkant állapotban volt, amin már Alma is csak nevetni tudott.