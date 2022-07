Eleinte nehezen fogadta el, de mára megbékélt Kulcsár Edina azzal, hogy az apa-napokon egy nő is foglalkozik a gyermekeivel. Az egykori szépségkirálynő és Csuti idén januárban jelentették be a válásukat, két gyermeküket, a négyéves Medoxot és a kétéves Ninát viszont azóta is egyetértésben nevelik - írja a Ripost.

Az elmúlt időszakban mindketten párra találtak, Edina már össze is költözött rapper kedvesével, G.w.M-mel, Csuti viszont még a kapcsolat elején jár a civil foglalkozású, meseszép Ginával.

Most az Instagramon, egy rajongói kérdésre árulta el Edina, mit gondol az utódjáról.

"A mi történetünkben az a jó, hogy van tükör. Ahogyan nálunk nem csak én foglalkozom a gyerekekkel, úgy ott sem csak az apuka van velük, hiszen már van élettársa. Ez egy életszerű dolog. Persze az elején furcsa volt, és szerintem egy anyának ez nehezebb is egy kicsit, de hamar rendbe tettem ezt magamban. Muszáj elfogadni a helyzetet és egyébként már örülök is neki. Egy nő jelenléte mindig jó egy házban, főleg ahol gyerekek is vannak" - írta a válaszában Kulcsár Edina.

Egy másik kérdésre reagálva azt is elmondta, hogy nagyon nehezen viseli, amikor a gyerekek nincsenek vele, de tudja, hogy jó helyen vannak. Ilyenkor igyekszik lefoglalni magát.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor