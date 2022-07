Szulák Andrea hamarosan a Lévi Story nagyszabású és látványos előadásban lesz látható, amely Kerényi Miklós Gábor rendezésében kerül bemutatásra a Siófoki Szabadtéri Színpadon - írja a Bors. A színésznő a darabban a főszereplő, Lévi édesanyját kelti életre, aki mindent megtesz azért, hogy szilárd bástyaként álljon a családja és a gyermekei mellett.

Andrea ebből a szempontból hasonlít az általa megformált karakterre, hiszen a való életben édesanyaként ő maga is tudja, milyen, amikor fontos döntéseket kell hoznia, szem előtt tartva a lánya érdekeit.

"Szerintem nem véletlenül gondoltak rám az alkotók, mert tudják, hogy én egy «címzetes nagy magyar anya» vagyok. Nekem nagyon nagy öröm, hogy édesanya lehetek"

– kezdte a Borsnak, s egyetlen szóban megfogalmazta, mit jelent számára az anyaság.

"Mindent! Én elsősorban anyának tartom magam. Az, hogy játszhatok színpadon, vannak koncertjeim az csodálatos, de az első gondolatom reggel, amikor kinyitom a szemem és az utolsó, mielőtt lecsukom, az a gyerekem" – mondta Andrea, aki minden felkérést attól függően fogad el vagy utasít el, hogy befolyásolja-e a lányával töltött időt. Ahogy fogalmaz: ez hatalmas kötéltánc, bár nagyon szerencsésnek érzi magát, amiért a lánya remek partner ebben is.

Forrás: Schumy Csaba / Bors

Rozina idén ünnepelte a 15. születésnapját, és abba az életkorba lépett, amikor már szüksége van egy kis szabadságra. A kamaszkorral járó kihívások az édesanyáknak alaposan feladják a leckét.

A tinik szeretnék maguk felfedezni a világot és bár a szülő tisztában van azzal, hogy ez az élet rendje, mégis aggodalommal telve nézi, ahogy a tizenéves lassanként elkezdi a saját életét élni. Egy lánygyermek esetében ez az érzés olykor erőteljesebb, Andrea azonban nem erősíti azoknak a szülőknek a táborát, akik legszívesebben puskával kergetnék el az udvarlókat.

"Nem féltem a fiúktól, mert szerintem ők is csodálatos emberek tudnak lenni, csak azoktól az ifjúkori hülyeségektől, amitől minden egyes édesanya félti a gyermekét, akár fiú, akár lány. Ez most az a kor, amikor nem az eszükre hallgatnak, hanem a szívükre, az ösztöneikre vagy a kíváncsiságukra. Igyekszem felvértezni őt, hogy ha lehet, akkor ne a saját kárán tanuljon" – fejtette ki a színésznő, aki továbbra is a lánya érdekeit tartja szem előtt úgy, hogy közben továbbra is megmaradjon a kettejük között húzódó erős kötelék.

Borítókép: MTI/Zih Zsolt