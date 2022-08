Agárdi Szilvi születése óta látássérült. Bal szemének teljes vaksága mellett a jobbon volt 9 százalék látásmaradványa, de 2021 tavaszán négy nap alatt azt is elvesztette. Ennek ellenére igyekszik teljes életet élni: modellkedik és énekel, teljesen vakon a szelfizés rejtelmeit is kitanulta, a konyhában otthonosan mozog, sőt pár hónapja a szerelem is újra rátalált. Alighanem pont emiatt, de egyre többen teszik fel mostanában a kérdést neki: szeretne-e majd egyszer anyuka lenni?

„Az egész családom mellettem állna”

– Anyának lenni óriási felelősség. Ha bele­gondolok, olyan labilis a világunk, nem mernék gyerekeket vállalni ebben a bizonytalan létben. De persze, tudom: az egész családom mellettem állna egy ilyen szituációban, úgy, ahogyan a jövendőbeli apuka is. Gergővel is beszéltünk már erről, de még fiatal a kapcsolatunk, és mi is fiatalok vagyunk a családalapításhoz. Félnék, hogy nem látom, mit csinál, azt mondják, a gyereknevelés egyébként is egy vakrepülés – ütötte el Szilvi az élét végül a kérdésnek, ahogyan szokta viccesen. Ugyanakkor nagyon vallásos, ezért úgy van vele, ha Isten úgy akarja, egyszer ő is édesanya lesz.

„Nem lenne fair”

Egy megfakult emlék is eszébe jutott Szilvinek: anyukája szomorúan említette, hogy míg más anyákra visszamosolygott a gyermekük, amikor összetalálkozott a tekintetük, velük nem így történt. Gergővel is szót ejtettek a gyerekvállalás nehézségei­ről, és a fiatal fiú, úgy tűnik, igen érett hozzáállást tanúsít.

– Úgy érzem, nem lenne fair, hogy éppen az anya nem láthatja a baba kis arcocskáját, ahogy változik, ahogy rámosolyog, az első lépéseket.

Igazságtalannak érezném ezt a dolgot – emlékszik vissza az énekesnő egy korábbi beszélgetésükre párjával, de hozzátette azt is, hogy ugyanakkor személyesen is több családot ismer, ahol vakon vállaltak gyermeket, és jól vannak.

„Beszéltünk a közös jövőnkről”

– A vaksághoz is hozzá lehet szokni! – terelte egy kicsit ezzel más irányba a beszélgetést, és kiemelte: semmiképpen nem szeretne panaszkodni, hiszen érzi az emberek szeretetét magán. S noha saját magával is nagy küzdelmeken megy keresztül, Szilvi mégis teljes életet él szerelmével, Gergővel.

– Rengeteget beszélgetünk, ez a mi mindennapjaink része, és igen, már szóba került a közös jövőnk is. Még a szüleimmel élek, de sokat vagyunk együtt Gergőkével, és nagyon jól kijövünk. Szokták kérdezni, hogy tudom-e, milyen helyes pasi. És igen, tudom! – nevetett szerelmesen Szilvi a Bors cikke szerint.