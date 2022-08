Ma ő az egyik legismertebb magyar világszerte: a Hide the Pain Haroldként elhíresült Arató András nyugdíjas villamosmérnök több mint egy évtizede látható különböző internetes mémeken A Mandiner exkluzív interjút készített vele, melyben többek között arról mesél, hogy ő is elkapta a koronavírust, illetve elmesélte, hogyan is lett belőle mém - írja a Bors.

"Súlyosan lebetegedtem, kórházban voltam oxigénre kötve, azt hittem, hogy vége, ennyi volt. Aztán csak kihoztak belőle" - mondta Arató András a betegségéről, aki mára már jól érzi magát.



Forrás: Ficsor Márton

Arról hogyan lett ismert, elárulja: „Megkeresett egy hivatásos fotós azzal, hogy pont ilyen karakterre lenne szüksége, én meg elvállaltam a felkérést – hatvanasként egy modellfelkérés azért simogatja az ember büszkeségét.

Több száz képet készítettünk, beöltöztetett mindenfélének: orvosnak, tanárnak, miegyébnek. Ezekből stockfotók lettek, illusztrációnak használták például egyetemek, kórházak honlapjai, imponáló volt látni őket. Pár hónapra rá aztán jöttek az első mémek, valaki letöltötte, és mindenféle szövegekkel ellátva megosztotta a fotóimat. Eleinte rosszul esett, hogy viccet csinálnak az arcomból, ráadásul kezdetben egészen gusztustalan szövegek is előfordultak.

Aztán egy orosz srác megtalált a fotóim alapján, és addig nyaggatott, hogy mutassam meg, élő ember vagyok, míg végül feltöltöttem egy képet egy orosz közösségi oldalra, amelyen egy papírlapot tartok a kezemben ezzel a felirattal: «Élek». Innentől nem volt megállás” - mesélte Arató András.

Borítókép: Mandiner/Ficsor Márton