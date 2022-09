A Sztárban sztár leszek! forgatásán Pápai Joci Spisák Judit produkciója hallatán a múlton kezdett merengeni.

Kiderült ugyanis, hogy Joci az I will always love you című számra lett igazi férfi. Miután a mester bevallotta, milyen érzelmi szálak fűzik ehhez a számhoz, társai azonnal rárepültek - idézi a műsort a Bors.

Ez volt az egyik szám, amire elvesztettem a szüzességemet

– jelentette ki Joci naivan, mire Majka és Babett egymás szavába vágva kérdeztek vissza:

"Miért, többször veszítetted el?" – faggatták Pápait.