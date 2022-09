Kulcsár Edina nemrég jelentette be, hogy a harmadik gyermekével várandós, ezért vissza kell lépnie a Dancing with the Starsból. A TV2 sikerműsorában így Bonyhádi Ferenc András táncpartnere Berki Mazsi lesz, aki bár nehéz időszakon megy át, végül igent mondott a felkérésre.

Nagy a munkabírása

Mazsi nincs könnyű helyzetben: csaknem négy hónapja veszítette el imádott férjét, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztiánt. Közös kislányukat, a kilenc hónapos Emma Katerinát azóta egyedül neveli. Felmerül a kérdés, hogy vajon miként veszi majd a heti hét napon át tartó akadályokat, táncpróbákat?

– Úgy gondolom, nagyon nagy a munkabírásom. A jelenlegi élethelyzetemben jó, ha le tudom kötni magam, ha a nap huszonnégy órájában van valami dolgom, tennivalóm, mert addig sem kell gondolkodnom. Fantasztikus dolog a tánc – mondta a TV2 Mokka című műsorában a fiatal édesanya, aki nemrégiben Balin terápiás célzattal foglalkozott a tánccal.

Ennek ellenére kihívás számára a verseny, hiszen később csatlakozott be, miközben a többi párosnak már volt lehetősége próbálni, összeszokni.

– Le vagyunk maradva, nem is kicsit, de a hátrányból előnyt lehet kovácsolni, mi ezen dolgozunk Ferivel. Nagyon sok feladat van, lesz mit tanulni.

Komoly sportmúltja van

Nem titok, hogy Berki Mazsitól korábban sem állt távol a mozgás. Karate Európa-bajnokként már gyerekkora óta rendszeresen sportol, most mégis úgy érzi, egy egészen új műfajban kell bizonyítania.

– Mindent mindig az alapoktól kell kezdeni, mert akkor jó a fundamentum. A sportmúltam a fegyelmezettségben segít és a strukturált gondolkodásban. Amit tanulnom kell, és ez már látszik, az a szabad önátadás és a kontroll közötti egyensúly – árulta el a Metropolnak Mazsi, hozzátéve, hogy a sportmúltja jó alapot ad számára a felkészüléshez. – Valójában mindenben segít a sportolói múltam. Ez a legjobb alap nemcsak a táncban, de az életben is – mosolygott Mazsi, akit a táncpartnere is nagyon dicsér.

Mazsi munkabírása óriási

Bonyhádi Ferenc András a Metropolnak elmondta, hogy Mazsival rögtön megtalálták a közös hangot, ő pedig nagyon felnéz a fiatal édesanyára a kitartásáért, lelki- és testi erejéért.

– Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy együtt dolgozhatunk! Az az erő, ami benne van, elképesztő és példaértékű. Már az első hosszabb beszélgetésünk is nagyon inspiráló volt számomra. Még csak három napja gyakorlunk, de egészen hamar elkezdett kialakulni köztünk a bizalom, ami véleményem szerint a legfontosabb a társastáncoknál. Emberileg is egy hullámhosszon vagyunk, nemcsak a műsorral kapcsolatos elképzeléseink és céljaink egyeznek, de a világ „nagy dolgairól” is hasonlóan gondolkozunk, ami nagymértékben megkönnyíti a közös munkát – fogalmazott a táncművész.

Mivel új táncpartnert kapott, Ferencnek át kellett gondolnia, hogy az eredeti koreográfia Mazsival is véghez vihető-e, hiszen alapvetően Kulcsár Edinára tervezte az első adás versenyszámát.

– Mivel Mazsinak is ugyanaz a célja, hogy a maximumot hozza ki magából és a lehető legjobb eredményt érje el, így magán a felkészülési terven nem kellett nagymértékben változtatnom. Mazsival a többi versenyzőhöz képest egy pár hét csúszással tudtuk csak megkezdeni a munkát, de úgy érzem, van még elég időnk, hogy a koreográfiát átalakítsam az ő karakterére és erősségeire. Ezen dolgozunk jelenleg gőzerővel – mondta el Ferenc, aki nem győzi dicsérni a táncpartnerét. – Mazsi motivációja elképesztő, egészen extrém és nehéz lépéseket is bevállal, így az én munkámat is megkönnyíti, hiszen teljesen a szabadjára engedhetem a fantáziámat a koreográfia megalkotásánál.

A kislánya az első

Bár teljes erőbedobással készül a műsorra, Mazsi számára a gyermeke boldogsága az első. Éppen ezért beosztást készített, ami Emma Katerina napirendjéhez igazodik. A kislány szeptember végén heti három napot bölcsődébe fog járni, illetve a családja és a barátai segítenek neki a baba körüli teendőkben.