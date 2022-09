A Korda házaspár őszintén mesélt arról, hogy milyen érzésekkel hagyják el a hatalmas házat és azt is elárulták, hogy takarékossági okokból hozták meg ezt a nehéz döntést. Mivel egyikük sem gazdag családból érkezik, ezért hozzászoktak ahhoz, hogy spórolni kell és hiába aktívak még a színpadon, de nem szeretnének milliós összegeket fizetni a villa fenntartása miatt.

Korda György azt is elárulta, hogy mi lesz a rengeteg értékes bútor és berendezés sorsa, amit nem tudnak magukkal vinni.

A lelkünknek is jólesik, hogy segíthetünk. Mi már annyi jót kaptunk az emberektől, hogy úgy éreztük, kötelességünk azokat viszonozni szeretetből. A szállodánkat három évvel ezelőtt újítottuk fel, akkor a bútorok nagy részét is lecseréltük. Nem számítottunk azonban a pandémiára, ami megváltoztatta a világot és a mi életünket is. A hotelről le kellett mondanunk, de már csak előre nézünk az életben" – mondta Korda György a Borsnak, aki a hűtőszekrényeket, tükröket, ágyakat és televíziókat mégsem adja el, hanem jótékony célra fordítja.

„Soha semmilyen anyagi támogatásra vagy vissza nem fizetendő kölcsönt nem kaptam, de emberi segítséget annál többet!" – indokolta döntését Korda György, aki olyan szervezeteknek szeretne segíteni a tárgyi adományokkal, akik sok jót tesznek a társadalomért.

Az énekes azon is elmélkedett, hogy évek múlva szeretne maga után valami maradandót hagyni és elárulta, hogy minek örülne a legjobban.

Mindenki számára érdekes, hogy marad-e valami utána, hogy elment. Mi szeretnénk a feleségemmel sok nyomot hagyni. Legyen ez az emberségünk, a dalaink, az éneklésünk, vagy akár a Szikla utcában álló Korda-villa, ami ugyebár hamarosan már nem az lesz, mégis örülnék, ha egy kicsit mégis az maradna. Az is jólesne, ha az utcánkat egykor rólam neveznék el" – árulta el mosolyogva Korda György az Origo szemléje szerint.