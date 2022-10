Rubint Réka és Andrei Mangra a Dancing with the Stars óta sem engedték el egymás kezét. A Bors megkereste a fitneszedzőt, ugyanis a közösségi média felületeken is látszik, hogy nem szakították meg a kapcsolatot a profi táncossal, Andrei Mangrával, sőt sokat járnak össze, egymás óráit is erősítik. Réka megerősítette, hogy a táncot nem hagyta abba és nem is fogja, hiszen az élete részévé vált.

– Megmaradt az egymás iránti és a tánc iránti szeretet is. Nagyon jó barátok vagyunk. Tartottunk most egy hét pihenőt, jövő héttől kezdjük a próbákat. Január végén van az Alakreform bál, ami minden évben van. Elhatároztuk, hogy azokat a táncokat, amiket sajnos nem tudtunk bemutatni a televízión keresztül, azokat meg fogjuk mutatni a bálon.

Mondtam Andreinek, hogy válasszuk ki a dalokat. Fogunk táncolni chachacha-t, rumbát, szambát, illetve tangót, úgyhogy most ő kiélheti maximálisan a kreativitását, mind a dalválasztásban, mind koreográfiákban. A lelkesedésünk még nagyobb, mint volt.

Nagyon hálás vagyok a műsornak. Ha nincsen ez a felkérés, nem ismerjük meg egymást, tehát nem találtunk volna egymásra. Egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, illetve egy mérhetetlen tisztelet egymás irányába.

Én is járok a vasárnapi Lady Latin órájára és az Alakreformosok is elkezdtek járni. Andrei is jár a Rozsnyaiba, oda pedig járnak az ő Lady Latinosai. Úgyhogy a két család egyesült. A családom nagyon szereti, a gyerekek, Norbi is. Lesznek táboraim, oda is jön, én is megyek az ő tánctáborába. Mindkettő novemberben lesz. Egy nagyon jó baráti és munkakapcsolat alakult ki közöttünk – mesélte boldogan Réka.

A műsor nélkül is sok időt töltenek együtt és közös terveik vannak.

– Nekem a tánc megnyitott egy teljesen új dimenziót önmagam felé. Nem is a mozgás, hanem az a fajta szabályrendszer, amit a tánc megkövetel. Ez alatt azt értem, hogy

a parketten önfeledtnek kell lenned, önmagadnak kell lenned, különben nem tudod azt a táncstílust abban a formában eltáncolni, amit megkövetel. Nekem ez nagyon nagy kapukat nyitott ki. Én magam is meglepődtem, hogy vannak még bennem olyan női energiák és tartalékok, amiket tényleg a tánc hozott ki belőlem.

Ezt az önfeledtséget és ezt a fajta szabadságot most tapasztaltam meg és ez tényleg egy fantasztikus dolog. Nagyon hálás vagyok, hogy belecsöppenhettem.