Meghitt oázist nyitott a babáknak

Dominik egyébként nagyon gyorsan fejlődik, hiszen még 10 hónapos sincs, és a kúszás-mászás után már szépen totyog. Eszter nagyon figyelmesen követte a fia fejlődését, és négy hetes kora óta babaúszásra járatta.

Ez inkább hidroterápia, annyira jó dolog, hogy szinte receptre kellene felírni! Egy innovatív mozgásfejlesztés, ahol a baba is és a szülő is jól érzi magát. Nekem ez a Domival kezdődött, és szenvedélyemmé vált. Nemrégiben nyitottunk egy baby spa-t, egy fejlesztőházat, és mára már ez a munkám, a hivatásom. Csilla néni, aki babák kedvence, pedig a társam ebben – mesélte el új misszióját Hajdú kedvese, és hozzátette, hogy sérült, oxigénhiánnyal született, down-os, vagy olyan gyerekeknek is tudtak már segíteni a felépülésben, akikről az orvosok is lemondtak.

Ezekért a sikersztorikért érdemes csinálni! Peti nagyon támogató társ ebben is, csak hát nehéz időnként zsonglőrködni az idővel

– tette hozzá az ifjú ara, aki korábban elmondta, hogy tavaszi esküvőt szeretnének Petivel, azonban az idő rövidsége miatt és saját bevallása szerint sem halad jól a megszervezésével.

Sehogy nem állunk! Szerettem volna én kitalálni mindent, de végül lehet, hogy mégis esküvőszervező segítségét kell majd kérnünk – válaszolta végezetül Eszti kedvesen az érdeklődésünkre.