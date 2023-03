Néhány napja Hosszú Katinka az Instagram-oldalán egy videóban jelentette be, hogy gyermeket vár. A háromszoros olimpiai-bajnok úszónő most férjével éppen Floridában nyaral, ahonnan egy olyan fotóval jelentkezett be, ahol látszik gömbölyödő pocakja - írja a Bors.

Köszönjük a rengeteg gratulációt!

- írta a bejegyzéshez Hosszú Katinka.