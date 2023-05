Tavasszal derült ki, hogy Marics Peti és Tóth Andi szakítottak, ráadásul meglehetősen viharos körülmények között. A fiatal énekes ennek ellenére egyáltalán nem szomorkodik, és állítólag már új barátnője is van.

Színházi berkeken belül már egy ideje nyílt titok a két fiatal kapcsolata: "Nagy téma volt bent hátul, amikor Peti eljött megnézni a színdarabot" – mondta névtelenül Kovács Gyopár egyik kollégája, miután egy podcastben Marics Peti is beszélt arról, hogy nemrég látta az Aranylakodalom című darabot. Bár a híreszteléseket egyik érintett fél sem erősítette meg, a fiatalok követik és lájkolják egymást a közösségi oldalakon, sőt, Gyopár a ValMar formáció legújabb klipjében is szerepel, egy menyasszonyt alakít, a rajongók pedig egy esküvőt is láthatnak majd.

A netezők közül sokan nem nézik jó szemmel, hogy Peti szerepelteti Gyopárt a videóklipjeiben, egyesek szerint minden barátnőjének ez a sorsa, ami a szakítás után kínos helyzetet eredményezhet. Az pedig mindenkinek feltűnt, hogy a 24 éves Gyopár kísértetiesen hasonlít Andira, akár ikertestvérek is lehetnének.

Nemcsak a hajuk hasonló, de az arcuk, a nagy, kifejező szemük és az alakjuk is kísértetiesen hasonlít.

Ha ez még nem lenne elég, Marics még rá is tett egy lapáttal! Gyopár ugyanis a legújabb, Túl nagy falat című videóklipben is szerepel, méghozzá igencsak dögös szerelésben. Egy pánt nélküli, fényes zöld csőtopot visel, egy élénksárga dzsekivel, a sminkje igazi feltűnő partismink, a haját pedig hátra fésülte a mesterfodrász - így egy az egyben olyan, mint az énekes volt barátnője, Tóth Andi - írja a Bors.