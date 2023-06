Tavaly év végéb jöttek össze, a boldogság azóta töretlen, amit egy dominikai luxusutazással is tovább mélyítettek. Csuti már a gyerekeinek is bemutatta Biankát. Most pedig romantikus sorokkal üzent kedvesének:

Egyre többet tapasztalunk egymásból, egyre jobban vesszük az akadályokat, és én ezt az egészet egyre jobban élvezem veled

- írta.