Barbara arra vágyott, hogy kislánykori álmához hűen, édesapja kísérje őt az oltárhoz, és így is lett. A márciusi párizsi esküvő után most a második szertartást is megtartották, ezúttal a Festetics-kastély parkjában esküdtek örök hűséget - írja a Metropol.

A kastélyból kilépve egy hatalmas réten haladtunk át, miközben a férjem választotta szimfonikus zene szólt... előttünk fenyőliget magasodott és egy meseszerű tó. Egyszerűen leírhatatlan volt a látvány. Majd amikor megpillantott a férjem, neki is azonnal könnybe lábadt a szeme. Imádom, hogy mindketten bátran vállaljuk a könnyeinket, ha elragadnak az érzelmek…

– idézi a műsorvezetőt a Tények.

Úgy tudni, a ceremóniát Barbi jó barátja és kollégája, Dénes Tamás tartotta.