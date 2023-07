"Nagyon rossz két év van mögöttem" - mondta az egykori luxusfeleség a TV2 műsorában, majd hozzátette, hogy egyedül maradt a magánéletében, férjével már nincsenek együtt, és azt szeretné bebizonyítani a gyermekeinek, hogy egyedül is képes talpra állni.

Azt mondta, sokat segített neki a Farm VIP: magabiztosabb lett, és kihangsúlyozta, hogy a gyermekei vannak előtérben, őértük csinál mindent. Úgy tűnik, azóta a magánélete is rendbe jött, most már közös képet is mutatott az új párjával - írja az Origo.