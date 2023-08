Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála óta rengeteg változáson ment keresztül. Ebben közrejátszik gazdag barátja is, aki elhalmozza pénzzel és drága ajándékokkal. A luxuséletet élő özvegyre szinte már rá sem ismerni, hiszen nagyon lefogyott, folyamatosan edz és több plasztikai műtéten is átesett. Ezenkívül póthajat is visel, ami egyre hosszabb, sőt már egyre szőkébb is, így már egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára.

Az első képei egyikén, Berki mellett még így nézett ki

Sokan dícsérik Berki Mazsi megújult külsejét, de rengeteg kritikát is kap a fogyása, az egyre több plasztikázása, de luxuséletvitelével való dicsekvése miatt is. Az özvegyet ezek egyáltalán nem érdeklik, szemmel láthatólag jól érzi magát a bőrében. Most elismerte, hogy valóban szőke hajszínre váltott és azt is, hogy folyamatosan tölteti a száját - írja az Origo.

A szája a leglátványosabb...

5 éve is volt szám és hajam is... A szülés után 1 évvel azonban valóban kés alá feküdtem...

Ezzel sok anya egyet tud érteni, és bizony ugyanennyien nem. Az elmúlt évben nem igazán meséltem Nektek a magánéletemről, hogy min mentem keresztül testileg és lelkileg, de szeptembertől sort kerítek rá..." - írta a hozzászólások között Berki Mazsi arra, hogy többen is megjegyezték, kezd túlzásokba esni.