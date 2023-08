"Én már évek óta támogatom az Országos Mentőszolgálatot" - kezdte Gabi, aki videójában arról beszél, hogy ő is fellép majd egy hatalmas bulival a Városligeti Mentőnapon. A résztvevők egyéb szuper programokon is részt vehetnek, például benézhetnek egy mentőhelikopterbe vagy mentőautóba, és mentésbemutató is látható lesz - írja a Ripost.