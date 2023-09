Csongrádi Kata a csütörtök reggeli Mokkában otthonába kalauzolta el a műsor riporterét, Hederman Stellát.

A színésznő igazi művészlakásban él, ugyanis a kis „ékszerdoboza” egyben a stúdiója és a próbaterme is. Sőt, az ingatlan kisebb fajta múzeumként is szolgál, hiszen falain régi képek, lemezek, relikviák mellett egy II. János Pál pápától kapott áldás is felkerült.

Amikor az Áldj meg engem! című templomi zenés ima megszületett – Wolf Péter és Nagy István írta – akkor ezt elküldtük II. János Pál pápának, aki az áldását adta a dalra és az életemre, aztán bekerült ez a dal a hivatalos egyházi énekek közé és így kaptam meg ezt az áldást

- mesélte a művésznő áradozva, majd megmutatta házi oltárát, melyet zarándokútjain beszerzett kis relikviáiból állított össze.