A tévézési szokásokról, trendekről, a siker titkáról, a streaming helyzetéről és a piacvezető pozícióig tartó tudatosan épített útról is beszélt a Big Picture konferencián Pavel Stanchev és Fischer Gábor.

Az október 26-i Big Picture szakmai konferencián a TV2 Csoport képviseletében a vezérigazgató, Pavel Stanchev és a programigazgató, Fischer Gábor állt színpadra. Előbbi ismertette, hogy hamarosan logot vált a TV2 Csoport, megújul a Tények arculata és a gyermekek lelki egészségének védelmében 2024. január 1-jétől a médiacsoport gyerekcsatornája, a TV2 Kids lesz az első olyan, Magyarországon elérhető, magyar nyelvű, nem közszolgálati gyerekcsatorna, ami reklámok nélkül sugározza műsorát.

Fischer Gábor a beszédét a nézettségi eredményekkel kezdte és hozzátette, tudatosan építették úgy a portfóliót és a főcsatorna programkínálatát, hogy immár egy éve főműsoridőben is piacvezető a TV2 és idén ősszel is magabiztosan tudja tartani ezt a pozíciót.

A főcsatorna szeptemberben teljes napon és főműsoridőben is toronymagasan nyerte a nézettségi versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), és eddig októberben is vezeti a toplistát. A főcsatorna nagyon jó eredményei azért is fontosak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2 Csoport szeptemberben is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében. A tavalyi évhez képest idén októberben a TV2 mindhárom korcsoport esetében jelentősen magasabb közönségarányt ért el eddig főműsoridőben, mint tavaly ilyenkor, míg az RTL esetében pont fordított a helyzet. A kereskedelmileg fontos 18-59 éves korcsoportban ráadásul tavaly október óta a június kivételével minden hónapban a TV2-t választotta főműsoridőben a legtöbb néző. A különbség már egészen drámai, ebben a korcsoportban szeptemberben például 24%-kal nézték többen a TV2-t főműsoridőben, mint az RTL-t.

Az idei őszi szezonban ismét vannak új évaddal visszatérő nagysikerű formátumok és újonnan debütáló műsorok is. A már 5. évaddal képernyőre került Séfek séfe toronymagasan nyerte az idősávját, ráadásul a műsor történetében az idei évad volt a legnézettebb mindhárom kiemelt korcsoportban. A vadonatúj realityként debütáló Kőgazdag fiatalok szintén sikeresen kezdett, és az első évad mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt. A hétvégi showműsorok közül jelenleg a Sztárban sztár leszek! és a Dancing with the Stars van képernyőn, előbbi nemcsak a Cápák közöttnél, hanem a Voice-nál is sikeresebb volt hétvégente, míg a táncos show is magasan nyeri a sávját a Voice-szal szemben. Hétköznap esténként az Ázsia Expressz és a Bachelor - A Nagy Ő ülteti képernyő elé a nézőket.

Mindemellett, a TV2 sikereihez jelentős mértékben hozzájárulnak a főcsatorna reggeli és esti infotainment műsorai. A reggeli, illetve kora délelőtti idősávban sugárzott Mokka és Mokkacino eredményeit meg sem tudja közelíteni a versenytárs csatorna, mindkét műsor jelentős előnnyel nyeri idén is az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban. Ráadásul a teljes lakosság körében egyetlen nap sem volt még ebben az évben, amikor a konkurens RTL-t több néző választotta volna, mint a Mokkát vagy a Mokkacino-t a saját idősávjában. Főműsoridőben már nagyobb a verseny, azonban a TV2 itt is fölényes győzelmet tudott aratni szeptemberben, hiszen átlagosan mindkét esti infotainment műsor, vagyis a Tények és a Tények Plusz is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban. A Tények Plusz ráadásul éves átlagban is mindhárom kiemelt korcsoportban nyeri az idősávját.

A már képernyőn látható népszerű show-k és reality-k mellett még újabb műsorok is indulnak a közeljövőben. Hamarosan újra megnyitja kapuit Zsolti gazda farmja, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolt műsorvezetésével indul a Farm VIP legújabb évada, visszatér a tavasz sikerműsora, újra pörög Kasza Tibivel a Szerencsekerék és november 6-án elindul a Párharc harmadik évada, Stohl Andrással és a celebpárokkal és hamarosan érkezik egy vadonatúj társkereső reality is, a Házasság első látásra. 2024-ben sem lassít a TV2: érkezik a Kincsvadászok, a Hazatalálsz napi sorozat második évada, a Mutasd a hangod! folytatása, és a tavasszal nagy sikert aratott Zsákbamacska vetélkedő új részekkel.

Fischer Gábor végül két olyan új formátumot jelentett be a prezentációja végén, melyek meghatározzák majd a csatorna 2024-es évét:

20 év után visszatér Magyarországra a világhírű Temptation Island, azaz a Kísértés.

Bizonyára mindenki emlékszik a gyönyörű tájon játszódó társkereső reality-re, amit a TV2 Thaiföldön forgat majd és a modern nézői igényeket kiszolgálva napi műsort készít a valóságshow-ból.

2024-ben Ördög Nóra műsorvezetésével Magyarországra érkezik a Next Topmodel Hungary.

Az Egyesült Államokban 24 évadot megélt tehetségkutató valóságshow (America’s Next Top Model) hazai verziójában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Topmodel Hungary négy tagú szakmai zsűrijét:

Axente Vanessa, a különleges szépségű magyar modell, aki fiatal kora óta olyan világmárkákkal dolgozik együtt, mint a Prada, a Chanel, a Calvin Klein a Valentino, a Christian Dior, vagy a Gucci, de vonult már kifutón Louis Vuitton ruhában is. A divatbemutatókon kívül a legnagyobb magazinok is szívesen dolgoznak vele, így kilenc alkalommal szerepelt a Vogue címlapján, de a Harper’s Bazaar és az Elle borítóján is tündökölt már. Modell karrierje mellett saját lifestyle márkát hozott létre.

Tomán Szabina, üzletasszony, befektető, a Tomán életmód program megalkotója, két kislány édesanyja. Szabina tizenöt évesen kezdte el nemzetközi modell karrierjét, rengeteg neves reklámkampány arca volt. Első gyermeke születése után alapította meg saját cégét, amely mára franchise-rendszerben működő siker-vállalkozássá nőtte ki magát. 2019-ben a Glamour Women of The Year – az Év Vállalkozója kategória nyertese, 2022-ben megkapta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díját. A női munkavállalók és vállalkozók ügyét missziójának tekinti, segítésükre saját mentorprogramot is indított.

Tombor Zoltán, világhírű divatfotós, fotóművész, a kilencvenes évek közepétől fényképez hivatásszerűen. Pályafutása Budapesten kezdődött, 2003-ban Milánóba költözött, majd később New Yorkban telepedett le és épített nemzetközi karriert. Divat és portré sorozatai megjelentek többek között a The New York Times, a Time, a Vogue és a Harper's Bazaar magazinokban és olyan márkáknak fényképezett, mint a Donna Karan, a Jil Sander, az Avéne, a John Lewis vagy a Nanushka. 2020-ban feleségével hazatelepült, itthon elsősorban művészeti munkákon dolgozik, fotográfiái megtalálhatók több intézményi és magángyűjteményben is, valamint számos külföldi és hazai kiállításon vett részt. Zoltán több világhírű modellel dolgozott már, fotózta Palvin Barbarát, Mihalik Enikőt, Srej Zsófiát, valamint két zsűritársát, Axente Vannesszát és Tomán Szabinát is, de olyan hírességeket is lencsevégre kapott, mint Alicia Keys vagy Casey Affleck.

Merő Péter divattervező, akinek ruhakölteményeit nem csak a magyar sztárvilág kedveli. Olyan hírességek is viseltek egy-egy MERO ruhát, mint Pamela Anderson vagy Nastassja Kinski. A legismertebb hazai topmodell, Palvin Barbara menyecske ruháját is ő tervezte, valamint második helyezést ért el Bangokban a Thai Silk Fashion Week-en, ahol a zsűritagok között a világhírű Jimmy Choo és Rocco Barocco is helyet foglalt.