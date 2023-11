Már jósnő is nyilatkozott arról, hogy összejön-e valaha a sokak által összeboronált Krausz Gábor és Mikes Anna, most pedig efelé tettek egy lépést: egy csók is elcsattant köztük a Dancing with the Stars színpadán. A csókra a jive közben került sor, de vajon csak a koreográfia része volt - teszi fel a kérdést az Origo.

Ezt azóta sokan találgatják, pedig még a csóknál is sokkal árulkodóbb volt, ahogy a tánc után viselkedtek egymással. Anna végig Gábor kezén tartotta a kezét, többször összeölelkeztek és csak úgy ragyogtak egymás mellett. Ez mindennél többet mond...