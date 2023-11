Jákob Zoltán és Hajnal Bettina a Nagy Ő utolsó adását követően kezdtek el találkozgatni, úgy tűnt minden rendben köztük, egyre több időt töltöttek együtt, de az utóbbi napokban olyan, mintha egyre kevésbé keresnék egymás társaságát. Jákob Zoltán egy videót tett közzé, ami Dubajban készült, amiből arra lehetett következtetni, hogy barátnője nélkül hagyta el az országot.

Korábban Hajnal Bettina az üzletember könyvbemutatóján sem vett részt, amit azzal magyarázott, hogy nem akarja elterelni róla a figyelmet. Most a műkörmösként dolgozó nő elárulta, mi van köztük valójában.

"Sem kedvem, sem energiám nincs arra, hogy minden egyes kommentre reagáljak és bár bármelyik cikk írója számára elérhető vagyok, a hétvégén senki sem vette a fáradtságot, hogy firtassa az igazságot. Pedig az igazság még egy pofonnál is egyszerűbb" - kezdte Hajnal Bettina, aki elárulta, hogy csak egy buta félreértés történt, és egyáltalán nincs alapja a pletykáknak.

Zoli nagyjából egy héttel azelőtt utazott Dubajba, hogy a TV2-n lement A Nagy Ő utolsó epizódja. Ergo nem lehettem ott vele a már eddig is unalomig ismételt okokból.

Annyit tehettem, hogy jókat nevettem a szakításunkról szóló cikkeken, illetve talán egyszer jegyeztem meg annyit egy kommentre reagálva, hogy nem lehet vége egy olyan kapcsolatnak, ami valójában még el sem kezdődött" - mondta a Nagy Ő győztese, aki szívesen elutazott volna Jákob Zoltánnal, de a műsor ideje alatt nem akarták leleplezni a kapcsolatukat.

Fontos szakasz ez Zoli életében, ahogy az enyémben is, és ahhoz, hogy mindkettőnk számára kiderüljön, hogy van-e jövője ennek a kapcsolatnak, idő kell.

Én pedig hagyok időt neki és magamnak is. Ő 55 éves és nem úgy jutott el oda, ahol tart, hogy hűbelebalázs módon hozott meg döntéseket. A kémia és az összhang megvan közöttünk és azt hiszem, egy szoros barátság is kialakult már, mióta véget ért a műsor. Én a forgatások alatt megküzdöttem érte, és most nála pattog a labda..." - zárta gondolatait a Borsnak Hajnal Bettina, aki nem sietteti a dolgot Jákob Zoltánnal, de tagadta, hogy véget ért volna köztük az ismerkedés időszaka.