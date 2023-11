A fiatal lány most a Borsnak elárulta, bizonyítani akart, mivel gyerekkorában ismeretlenül is sokan bántották édesanyja miatt. Mint mondta, szerencsére sikerült is bizonyítania: bár már kiestek a műsorból, szinte csak pozitív visszajelzést kapott.

„Az első adás után már csak jó visszajelzések jöttek, mint például, hogy nem gondolták volna, hogy én ilyen vagyok, illetve, ahogy megismertek engem, édesanyámról is megváltozott a véleményük. Ez utóbbi nekem egyébként nagyon sokat jelent, mert a szívem szakad meg, amikor anyukámat bántják!”