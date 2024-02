Krausz Gábor és Mikes Anna sokáig titkolták, hogy valóban összejöttek a Dancing with the Stars műsor alatt, amelyet egyébként meg is nyertek. Az első közös fotót, amelyen párként szerepeltek, egy étteremből posztolták, azután pedig már nyilvánosan is felvállalták kapcsolatukat, amely láthatólag csodálatosan működik.

A sztárséf és táncos kedvese most ismét betekintést engedtek szerelmükbe, ezúttal egy romantikus főzés pillanatait örökítették meg egy videó formájában az Instagramon - szúrta ki a Tények.

Folyamatos a nyüzsgés az életünkben. Szeretünk ugyanakkor egy kicsit lelassulni, elvonulni, közösen főzni, egymás társaságában lenni és koccintani egy üveg magyar borral. Figyelem! Szokatlanul romantikus képsorok következnek

- írta a felvételhez Krausz Gábor.