Tóth Gabi az öltözékével is igyekszik mindig maradandó élményt nyújtani a koncertjein, fellépőruhái így rendszerint hozzáillően autentikusak, de mégis elegánsan kifinomultak. Ezek közül is egy hófehér ruha a kedvenc viselete, amit szombaton Instagram-oldalán követőinek is megmutatott.

Szívemnek egyik legkedvesebb fellépő ruhája

– írta az énekesnő, bejegyzésével pedig felrobbantotta a kommentszekciót.

A fotó alá rengeteg hozzászólás érkezett, többen azt írták, a fehér teljes mértékben Gabi színe. Egy követő véleményével nem is finomkodott, rögtön találgatni kezdett, hogy is nézhet ki a teljes öltözék.