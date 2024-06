Most újabb részletek derültek ki szerelmükről. Az egykori Nagy Ő, Tóth Dávid ugyanis a Borsnak elmondta, Timivel nagyon gyorsan össze is költöztek, az első randijuk után két hónappal már együtt is éltek.

Megismerkedésük is szinte filmbe illő, hiszen egyikük sem keresett párt, egy edzőteremben hozta őket össze az élet. Több csoportos órán is találkoztak, néhány kellemes beszélgetés után pedig Dávid elhívta randira Timit. Azóta együtt vannak, kapcsolatuk pedig felhőtlen, még egyetlen vitájuk sem volt.