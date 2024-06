A magyarok körében is népszerű illuzionista, Uri Geller az elmúlt években többször is elárulta a nyilvánosságnak, hogy ő hisz az űrlények létezésében, és feltett szándéka, hogy erről meggyőzze az egyelőre még hitetlen embereket is. Most úgy tűnik, hogy teljesült az álma, és lencsevégre tudott kapni egy megmagyarázhatatlan jelenséget az otthonában, amely már felkeltette szkeptikus követőinek érdeklődését is. A biztonsági kamerája ugyanis felvette, hogy egy hétköznapi beszélgetés során, a szélvédett nappalijában leesett a falról egy kép ijesztő körülmények között – írja a Bors.

A 77 éves tévésztár azért osztotta meg rajongóival a videófelvételét, mert úgy gondolja, hogy az idegenek „ráhangolódtak”, és „a nap 24 órájában figyelik őt”.

Barátaim! Egy szellemet vagy más természetfeletti lényt kaptam lencsevégre, aki felelős lehet olyan fizikai zavargásokért, mint a hangos zaj és a szétdobált tárgyak az otthonomban. Nos,ez annak köszönhető szerintem, mert rám hangolódtak az idegenek. Az elmúlt időben ugyanis arra koncentrálok, hogy a nap 24 órájában bevonzzam az idegeneket, és egymásra hangolódjunk. Nevessetek csak annyit, amennyit akartok, én csak szeretném hallani a ti szellemes, idegenes történeteiteket

– írta a videófelvétele mellé az illuzionista. Ezzel még nincs vége az ijesztő véletlen egybeeséseknek, ugyanis Uri Geller szerint a barátaival éppen az idegenekről és arról beszélgettek, hogy a kormány eltitkolja, amit tud az űrlényekről, amikor leesett a kép a falról.