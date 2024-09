Gyuris Rita, a TikTok kedvenc növényorvosa, újabb érdekességgel jelentkezett be a csatornáján: letesztelte mennyi baci van egy műanyag és egy fém villán. A fiatal tudós azt mutatta meg a követőinek, hogy az elviteles műanyag villán vagy pedig az otthon elmosogatott villán van-e több baci.

Az ételrendelésekhez gyakran adnak műanyag evőeszközöket. De mennyi gomba és baktérium lehet egy-egy villán vagy kanálon?

Rita a videóban elárulta, hogy mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy a műanyag villákon mennyi baci rejtőzik, és mi a helyzet az otthon elmosott villáinkkal, ezért agarlemezre helyezte a mintát, majd a kézzel elmosogatott evőeszközök közül véletlenszerűen kiválasztott egy villát, és azt is táptalajra helyezte. A teszt eredményei még a sokat látott növényorvost is meglepték - írja cikkében a Metropol.

Arra azért számítottam, hogy a műanyag villán több baktérium lesz, azon viszont már kicsit meglepődtem, hogy az otthoni fém általam elmosott evőeszközön is ennyi minden van

– mondta a videóban.

Mint elárulta, sejthető volt, hogy a fém villa sem lesz steril, hiszen a baktériumok és gombák mindenhol ott vannak, az életünk részei.

Egymás mellé téve a két mintát is látszik, hogy nem sok különbség van, sőt szinte semmi. Ami különbség viszont, hogy nem biztos, hogy ezek ugyanazok a baktériumok. Míg otthon csak te és a családod használjátok az evőeszközöket, addig az étteremben bárki összefogdoshatja ezeket a villákat. Ez a videó is bizonyítja, hogy az életünk nem steril és a mikroorganizmusok körbevesznek minket

– összegezte a növényorvos.