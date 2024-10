G.w.M már kislányuk születése előtt is elmondta, hogy nagyon szeretne egy kisfiút is feleségétől. Kívánsága pedig valóra is vált, ugyanis 2024-ben megszületett Dion, akit édesapja is rajongva szeret – írja a Bors.

G.w.M ritkán mutatja meg gyermekeit, de Dionnal most kivételt tett és egy elragadó fotón megörökítette, ahogy fia édesdeden alszik az autóban.