BIKA

Nem kell nagy felhajtást csinálnod, csendben, magadban is emlékezhetsz. Csak gyújts néhány gyertyát, és hálával gondolj azokra, akik már nincsenek veled. A Skorpió újhold segít a lezárásban és az újrakezdésben is. Ebben az elmélyült hangulatban jobban átláthatod azt is, merre vezet az utad.