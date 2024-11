Ismeretlen ismerősök

A közösségi médiában érdemes résen lenni az olyan ismerősnek jelölésekkel, amelyeknél egy számunkra teljesen idegen ember szerepel. Ilyenkor első lépésként ellenőrizzük, van-e közös ismerősünk, látszanak-e a személy névjegyadatai, van-e róla több hihető fotó. Ha semmi információt sem találunk, inkább ne jelöljük vissza, és gondoljuk meg, hogy válaszolunk-e, ha egyidőben üzenetet is küldött.

Tudjon más is róla

Akárkivel ismerkedünk is a neten, osszunk meg néhány részletet a hozzánk közel állókkal. Ha a környezetünk is tud arról, ami velünk történik, probléma esetén segítséget kérhetünk, de ami még fontosabb, jó tanácsokat is kaphatunk. Minél jobban belebonyolódtunk egy történetbe, annál nehezebb reálisnak maradni. A barátaink, családtagjaink viszont figyelmeztethetnek az esetleges bajra.