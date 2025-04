Ezért jó tudni, hogy milyen betegségek fordultak elő a felmenőinknél (videó)

A vodcast beszélgetés során szó esik arról is, hogy Magyarországon sajnálatos módon sok esetben késői stádiumban diagnosztizálják a daganatokat, ami rontja a túlélési mutatókat. Dr. Priskin Katalin szerint Magyarországon egyes ráktípusokra programozott szűrés is elérhető. Népegészségügyi célú, szervezett vizsgálatok a nők számára a méhnyak- és emlőrák esetében érhetőek el, valamint mindkét nem számára a vastag- és végbélrákszűrés áll rendelkezésre. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a betegségeket még korai, sokszor tünetmentes stádiumban felismerjék, amikor a gyógyulás esélye jelentősen nagyobb, és a kezelés is jóval kevésbé megterhelő. A probléma azonban az, hogy a lakosság nagy része nem él a szűrési lehetőségekkel. Ez komolyan hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a daganatokat gyakran már előrehaladott állapotban diagnosztizálják.

A nehéz hozzáférhetőség mellett a félelem, a tájékozatlanság vagy épp az időhiány sokakat visszatart attól, hogy rendszeresen eljárjanak szűrésre – pedig ezek az egyszerű vizsgálatok életeket menthetnek.

A Daganatokról őszintén című vodcast, a European Life Technologies Hungary Zrt. tudományos ismeretterjesztő programja.