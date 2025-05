Veszélyes pók jelent meg hazánkban, csípésének súlyos következménye is lehet

A dajkapók minden fajtájának fájdalmas a csípése, és bár hazánkban is előfordult több fajtája is, most egy újabb mérges pókkal kell szembenéznie annak, akinek kertje van vagy csak szeret a természetben járni. Magyarországon is megjelent a sárga dajkapók – adta hírül a life.hu.

A sárga dajkapók mérge émelygést, hőemelkedést, lázat okozhat, a marás környékén átmeneti zsibbadást, bénulást is okozhat.

A jó hír az, hogy a sárga dajkapók nem agresszív, csak akkor támad, ha bolygatják, akkor viszont fájdalmas sérülést okoz, amivel érdemes lehet orvoshoz fordulni. Száraz, meleg gyepekben, réteken, szőlőkben, gyümölcsösökben és bokorerdőkben fordul elő, ha ilyen helyen jársz, érdemes odafigyelni rá.