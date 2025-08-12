Ezért jó fiatalon a tudománnyal foglalkozni – hivatásukról vallottak az ifjú kutatók (videó)

A fiatalok világnapja a videóüzeneteket kezdeményező Nemzeti Innovációs Ügynökség szerint nemcsak az ünneplésről szól, hanem a cselekvésről is – arról, hogy a fiatalok hogyan formálják a jövőt. Szerintük a kutatói pálya izgalmas kihívásokat és lehetőségeket kínál azok számára, akik kíváncsiak, innovatívak és szeretnének valami maradandót alkotni.

Augusztus 12-e a fiatalok világnapja, a tudományban is fontos szerepe lehet az ifjúságnak

Fotó: Zorica Nastasic / Forrás: Getty Images

A videókban az ügynökség tudományos nagykövetei megosztják, miért érdemes kutatónak lenni, és milyen hatással lehet egy fiatal tehetség a társadalom fejlődésére. „Ne feledjük: a fiatalok támogatása nem csupán lehetőség, hanem a jövőnk záloga – és a tudomány az egyik legerősebb kulcs ehhez!” – figyelmeztetnek az üzenetek mellé írt nyilatkozatukban.