3 órája
Különleges Guinness-rekordot akar megdönteni egy német kisváros
A világ leghosszabb zoknisorát alakítják ki a türingiai Zeulenroda-Triebesben.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Különleges módon szeretne bekerülni a rekordok Guinness-könyvébe a mintegy 16 ezer lakosú, türingiai Zeulenroda-Triebes: a világ leghosszabb zoknisorát alakítják ki.
A város stadionjában vasárnap estére már kilométereken át sorakoztak frissen mosottan, szárításra a zoknik, amelyeket hónapok alatt gyűjtöttek össze Németország minden tájáról.
A jelenlegi rekordot ebben a versenyben az ausztráliai Port Macquarie tartja, ahol 2021-ben több mint 107 ezer zoknit csíptettek fel egy 10 kilométeres kötélre.
Zeulenroda-Triebesbe mintegy 150 ezer zokni érkezett, és a szervezők szerint 14 kilométernyi kötél áll a rendelkezésükre.
„Minden zokni frissen mosott vagy új” – hangsúlyozta André Bauer, a település önkormányzatának munkatársa. Hozzátette: a Guinness képviselőinek várhatóan napokba telik, mire megszámolják a zoknikat és ellenőrzik a kötél hosszát, így hivatalos eredményre csak később lehet számítani.
