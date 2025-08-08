Csak semmi pánik: nem minden méretes darázs ázsiai lódarázs!

Kiemelte,

a hagyományos lakossági készítmények alkalmasak lehetnek nyílt (tehát ltáható) kisebb fészkek irtására, de a rejtett fészkeket már nem lehet megoldani velük, ezekben az esetekben mindenképpen szakembert kell hívni.

Kovács Tamás arra is részletesen kitért, hogy miként történik, mennyibe kerül az irtás, és milyen trükkös megoldások vannak a darazsak távoltartására.

Készülhetünk-e új fajok megjelenésére, jelent-e veszélyt hazánkban az ázsia lódarázs?

