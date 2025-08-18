augusztus 18., hétfő

Túl heves immunreakció

Gondolta volna? Ezért is életveszélyesek lehetnek a nyári viharok!

Címkék#asztma#vihar#allergia#pollen#fulladás

Egy kiadós vihar akár életveszélyes rohamot is okozhat az allergiások és asztmások szervezetében – hívta fel a figyelmet a veszélyre az Origo.

A viharral járó szél felkavarja és még jobban felaprózza a polleneket

Forrás: Shutterstock

Fotó: Krakenimages.com

A legtöbb ember egy nyári zivatar közeledtét megkönnyebbüléssel fogadja: végre lehűl a levegő, tisztul az ég. Az allergiások és az asztmások számára azonban egy ilyen vihar nem a megváltást, hanem az egészségügyi probléma – egészen konkrétan az allergia és az asztmás roham – kezdetét jelenti.

Mi történik vihar idején a levegőben és a tüdőben?

A vihar előtti erős szél a levegőbe juttatja a pollenszemeket, majd a magas páratartalom és az esőcseppek apró részecskékre törik őket. Ezek a mikrorészecskék mélyen a légutakba jutnak, ahol a szervezet immunrendszere heves reakciót indít – gyulladás, hörgőszűkület, fokozott nyákképződés léphet fel. 

Ezért fordulhat elő, hogy a „csak” szénanáthás beteg hirtelen asztmás rohamot kap. 

A roham ilyenkor percek alatt kialakulhat: nehézlégzés, mellkasi szorítás, köhögés, sípoló légzés jelentkezhet, és súlyos esetben oxigénhiány, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A legnagyobb veszélyben az van, akinek van pollenallergiája, de nem tud róla, vagy ha tud, nincs megfelelően kezelve.

Az Origo cikkéből IDE KATTINTVA megtudhatja, hol nagyobb az allergia kockázata, városban vagy falun, illetve hogy előrejelezhető-e a veszély, továbbá hogy az ételallergiások is veszélyben vannak-e. A cikk vészforgatókönyvet is ad baj esetére. A viharasztma nevű jelenségről az Origo korábban EBBEN A CIKKÉBEN írt bővebben.

 

 

 

