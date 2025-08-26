Bulvár-celeb
Ezzel a trükkel soha többé nem fut ki a tej forralás közben
A tejet gyakran kell a krémekhez felforralni, és ha nem figyelünk oda, könnyen kifuthat, sőt le is éghet. Mutatunk egy zseniális trükköt, amelynek segítségével soha többé nem fut ki a tej forralás közben.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Így soha többé nem fut ki a tej forralás közben
Ha tejbegrízt, tejberizst vagy krémet készít, a gyorsforralót, vagy a használt lábast öblítse ki hideg vízzel.
Ebbe kerüljön a tej és így kezdje el forralni, ez a trükk segít megakadályozni, hogy a tej kifusson forralás közben.
Így sem szabad persze felügyelet nélkül hagynia a tejet, és ha azt tapasztalja, hogy elindul felfelé, az edény pereme felé, mérsékelje a hőforrás erejét.
Megkívánta a tejbegrízt? A legjobb receptért kattintson ide.
