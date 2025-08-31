1 órája
Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira
A jó tízórai energiát ad a gyereknek, javítja a közérzetet, egészséges, valamint segít a koncentrálásban is.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Az iskolai tízórai sok szülőnek okoz mindennapi fejtörést. Mert a gyerek tízóraija legyen tápláló, ízletes, bírja a szállítást és azt is, hogy egy percet se tölthet hűtőben. Vagyis olyan alapanyagokból kell összerakni, ami akár több óráig is megőrzi a minőségét hűtés nélkül – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint a titok az egyszerű, de változatos megoldásokban rejlik. Fontos, hogy minden tízórais dobozban
- legyen fehérje (sajt, túró, sovány felvágott),
- egy kevés teljes kiőrlésű gabona,
- valamint friss zöldség vagy gyümölcs,
- illetve kevéske olaj vagy zsiradék a vitaminok felszívódás miatt.
Az alapanyagok így egyensúlyba kerülnek, az ízek kiegészítik egymást, a gyerek pedig szívesen majszolgatja el a színes falatokat.
Nem mellesleg egy ilyen tízórai segít az okosodásban is.
Változatos tízórai receptekért kattintson.
