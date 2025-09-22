szeptember 22., hétfő

Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből

Ha eddig egyféleképpen vágta a fokhagymát, most figyeljen: eláruljuk, hogyan hozza ki a legtöbbet fűszernövényből!

Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből

A magyar konyha egyik alapvető hozzávalója a fokhagyma

Forrás: Shutterstock

A fokhagyma a magyar konyha egyik alapvető hozzávalója, szinte minden fogásba belekerül. Ennek ellenére sokan azt gondolják, hogy a fokhagyma bármilyen formában mehet az ételbe, pedig nagyon nem mindegy, miként aprítjuk fel – írja a Mindmegette.hu. Ha a legtöbbet szeretnénk kihozni a fokhagymából, érdemes tudni, mikor hogyan aprítsuk fel.

A fokhagyma aprítása: a zúzott vagy lereszelt fokhagyma íze a legintenzívebb
Forrás: Shutterstock

A fokhagyma aprítása: tippek és trükkök

Ha a fokhagymát egészben hagyjuk, vagy csak nagyobb darabokra vágjuk, az íze enyhébb és lágyabb marad.

Ilyenkor a fokhagyma sejtfalai alig sérülnek, így kevesebb allicin – az a vegyület, amely a fokhagyma erős, csípős ízét adja – szabadul fel.

Ez a módszer tökéletes, ha csak egy leheletnyi fokhagymás aromát szeretnénk adni az ételhez.

A vékony szeletekre vágott fokhagyma már erősebb ízt ad, mint az egészben hagyott.

A szeletelés során több sejtfal sérül, így több allicin szabadul fel, de nem olyan intenzíven, mint a durvább aprításnál.

Ez a technika ideális például pirításhoz, ha szeretnénk, hogy a fokhagyma enyhe, de jól érezhető ízt adjon az ételnek.

Ha kíváncsi, milyen az íze a fokhagymának, amikor apróra vágjuk, zúzzuk vagy reszeljük, kattintson.


 


 

